Узбекистан наращивает поставки азербайджанской продукции

Узбекистан за первые пять месяцев текущего 2025 года почти вдвое нарастил поставки ненефтяной продукции из Азербайджана, заняв 10-е место в рейтинге ее покупателей.

Первые пять месяцев текущего 2025 года отметились почти двукратным ростом экспорта в Узбекистан ненефтяной продукции, произведенной в Азербайджане – за этот период страна вышла на 10-е место в рейтинге ее покупателей, сообщили в Государственном таможенном комитете страны.

Всего в Узбекистан было экспортировано ненефтяных продуктов на $19,3 млн, это на $9,3 млн или в 1,9 раза больше, чем за тот же период 2024 года, передает Trend.

Экспорт в Узбекистан составил 1,37% от общего экспорта Азербайджана, а общий объем торговых операций между двумя странами составил $214,8 млн, что на $145,8 млн или в 3,1 раза больше, чем за тот же период 2024 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что Азербайджан будет участвовать в ряде бизнес-проектов в столице Узбекистана на сумму порядка $400 млн. Компании из Азербайджана будут участвовать в строительстве отеля премиум-класса, жилого комплекса, а также торгового центра в Ташкенте. Также азербайджанские инвестиции будут направлены в сеть гостиниц, ресторанов и кофеен на территории столицы Узбекистана.