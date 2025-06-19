Баку и Ташкент укрепляют союз

Президент Узбекистана Шавкат Миризеев прибыл в Баку с государственным визитом. Сегодня он был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а завтра поучаствует в саммите Организации экономического сотрудничества в Ханкенди.

Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Азербайджан стал важной вехой в истории укрепления отношений между двумя странами, отмечающими в этом году 30-летие установления дипломатических связей. В ходе встречи тет-а-тет президента АР Ильхама Алиева с Шавкатом Мирзиеевым президенты заявили о намерении углубить союзнические контакты в продолжение ранее достигнутых договоренностей.

Две тюркоязычные страны шли в сторону союза с 1996 года, когда президенты Ислам Каримов и Гейдар Алиев подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве, имевшее важное символическое значение. В дальнейшем акцент сотрудничества сместился на безопасность и региональный баланс.

Визит Шавката Мирзиеева в Баку в 2019 году стал важным этапом, определившим новые направления сотрудничества. Значительным событием стало подписание Декларации об углублении стратегического партнерства в 2022 году, охватывающей 40 сфер кооперации. Создание Высшего межгосударственного совета подтвердило новый вектор отношений, а подписание Договора о союзнических отношениях в 2024 году официально оформило союз Азербайджана и Узбекистана.

За последние годы экономическое сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном демонстрирует значительную динамику. С начала 2025 года объем двустороннего товарооборота вырос на 40%, что свидетельствует о готовности обеих стран активно развивать совместные проекты. При этом в абсолютных цифрах торговля все еще невелика: узбекский экспорт в Азербайджан составил около $200 млн, а азербайджанский экспорт в Узбекистан - $40 млн. Лидеры стран хотят увеличить 250-миллионный товарооборот до $1 млрд в год.

Важнейшим аспектом экономического взаимодействия стало создание узбекско-азербайджанского инвестиционного фонда, нацеленного на финансирование проектов в таких сферах, как строительство, переработка и логистика. С участием компаний из обеих стран налаживается производство молочной продукции - подписаны договора между компаниями Panamilk и Atena, Jizzax Organic и Milla Dairy.

Узбекистан и Азербайджан занимаются также совместной сборкой автомобилей Chevrolet в азербайджанском Гаджигабуле. Выпущено уже 9000 автомобилей, есть планы по созданию второго завода. Производство нацелено не только на экспорт, но и на обеспечение спроса внутри Азербайджана.

Накануне подписаны соглашения между министерствами инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и компаниями "Матанат А" и "ТуранАз". Они касаются проектов по производству сухих строительных смесей, гипсокартон и строительству жилых комплексов в Намангане.

Крупные инфраструктурные проекты занимают важное место в двусторонней повестке. В рамках сотрудничества по созданию "зеленого энергетического коридора" Узбекистан, Азербайджан и Казахстан стремятся не только экспортировать "зеленую" электроэнергию в Европу, но и совместно развивать новые энергетические стратегии. Это направление особенно значимо в условиях глобальной нестабильности и потребности в диверсификации источников энергии.

Важно отметить, что культурное сотрудничество между двумя странами развивается параллельно экономическому. Открытие новых культурных объектов, таких как школа в Физули, и возможность взаимных поездок по ID-картам подчеркивают, что на уровне народов нарастают гуманитарные связи.

Визит президента Мирзиеева в Азербайджан — не просто шаг упрочения двусторонних отношений, а важный сигнал о том, что Узбекистан и Азербайджан готовы совместно справляться с вызовами, стоящими перед ними, и двигаться вперед в рамках стратегического партнерства и союзничества, основанного на принципах дружбы, взаимопомощи и уважения.

Партнерство стран не ограничивается уровнем двусторонних отношений: они взаимодействуют также по линии СНГ, Организации тюркских государства, БРИКС, ШОС и Организации экономического сотрудничества. Завтра в Ханкенди состоится 17-ый саммит ОЭС, и Мирзиеев будет в нем участвовать наряду с лидерами Турции, Пакистана, Ирана и Северного Кипра.

Узбекистан и Азербайджан сближает ряд факторов. Помимо того, что они разделяют тюркскую и исламскую солидарность, две республики похожи в своем векторе внешнеполитического развития, краеугольным камнем которого выступает многовекторность. Узбекистан нужен Азербайджану как еще одно окно в Среднюю Азию и в Китай, с которым Баку укрепил связи в ходе недавнего визита Ильхама Алиева в КНР. А Азербайджан для Узбекистана является окном в Европу, с которой Ташкент хочет развивать торгово-инвестиционные связи.