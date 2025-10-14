Утреннее землетрясение потрясло юго-запад Турции

Жители провинции Мугла ощутили рано утром в среду подземные толчки. Они произошли ближе к 06:00 по местному времени.

В среду, 22 октября, в юго-западной части Турции произошло землетрясение. Об этом сказано в сообщении Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Магнитуда подземных толчков составила 4,5. Они были зафиксированы возле побережья провинции Мугла в Средиземном море в 05:45 по местному времени (совпадает с московским).

Эпицентр землетрясения располагался 20 километрах от района Ортаджа, а очаг находился на глубине 34 тыс метров.

Подземные толчки могли ощутить на себе жители соседних районов.