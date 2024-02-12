Успехи Дагестана в аграрном секторе стали рекордными

В правительстве Дагестана высоко оценили сельскохозяйственные успехи республики. Собираются рекордные урожаи.

Сельское хозяйство в Дагестане успешно развивается, председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил благодарность главе Минсельхоза Мухтарбию Аджекову за эффективную работу.

«Таких результатов в аграрном секторе экономики Дагестана за последние десятилетия еще не было»

– Абдулмуслимов

В прошлом году были собраны рекордные урожаи, с/х производство выросло почти на 6%. Ведутся работы по совершенствованию системы хранения и переработки фруктов и овощей. В 2024 году в Дагестане не планируют снижать темпов.

Власти региона задумались о создании садовых предприятий в горных районах - это позволит эффективно использовать территории, даст работу местным жителям и сделает горные села еще более живописными.