Успехи Дагестана в аграрном секторе стали рекордными

В правительстве Дагестана высоко оценили сельскохозяйственные успехи республики. Собираются рекордные урожаи.
Сельское хозяйство в Дагестане успешно развивается, председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил благодарность главе Минсельхоза Мухтарбию Аджекову за эффективную работу.
«Таких результатов в аграрном секторе экономики Дагестана за последние десятилетия еще не было»
– Абдулмуслимов
В прошлом году были собраны рекордные урожаи, с/х производство выросло почти на 6%. Ведутся работы по совершенствованию системы хранения и переработки фруктов и овощей. В 2024 году в Дагестане не планируют снижать темпов.
Власти региона задумались о создании садовых предприятий в горных районах - это позволит эффективно использовать территории, даст работу местным жителям и сделает горные села еще более живописными.