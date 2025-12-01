Условие для соглашения с Сирией назвали в Израиле

Беньямин Нетаньяху рассказал, что нужно для соглашения с Сирией. Израильский премьер отметил, что еврейское государство ждет отвода войск севернее Дамаска.

Израиль будет готов заключить соглашение с Сирией в сфере безопасности при условии, что территории южнее Дамаска будут демилитаризованы и Израиль продолжит контролировать буферную зону на Голанских высотах. Об этом заявил 2 декабря премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

В заявлении, распространенном канцелярией премьера, сказано, что Израиль ожидает от Сирии создания демилитаризованной зоны безопасности от Дамаска до буферной зоны, контролируемой Израилем, включая подступы к горе Хермон и ее вершину.

"Мы удерживаем эти территории для обеспечения безопасности граждан Израиля, и это то, что обязывает нас. В добром духе и с пониманием этих принципов можно также достичь соглашения с сирийцами, но мы в любом случае будем стоять на своих принципах"

– Биньямин Нетаньяху

Заявление премьера было сделано в больнице во время посещения бойцов израильской армии, получивших ранения во время недавней операции в южной части Сирии.

"Я нахожусь здесь с солдатами-героями, ранеными в ходе нашей недавней операции в Сирии. После 7 октября мы полны решимости защищать наши общины по периметру границ, включая северную границу, и не допускать укрепления террористов и враждебных действий против нас, защищать наших союзников-друзов и обеспечивать безопасность государства Израиль от наземных и других атак из приграничных районов"

– израильский премьер