ХАМАС сообщил о передаче Израилю тела предпоследнего заложника

Израиль готовится к получению тела одного из двух оставшихся заложников. Это могут быть останки Сонтисака Ринталака или Рана Гвили.

Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила о подготовке к получению останков одного из двух заложников. Ранее представитель радикального палестинского движения ХАМАС также уведомил СМИ о том, что тело, найденное в секторе Газа, передано Красному Кресту.

На территории палестинского эксклава до последнего времени находились тела Рана Гвили и Сонтисака Ринталака. Предположительно останки должны принадлежать одному из заложников, однако на момент написания новости официального подтверждения сделано не было.

После завершения передачи, останки, согласно заявлению израильского ведомства, будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу в тель-авивскую лабораторию Абу Кабира.

Всего ХАМАС обязался вернуть останки 28 заложников. На утро 2 декабря для передачи израильским властям оставалось два последних тела.

