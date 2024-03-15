Ушла из жизни легендарная актриса Нина Гребешкова

!0 мая на 95-м году ушла из жизни вдова режиссера Леонида Гайдая, актриса Нина Гребешкова, полюбившаяся многим зрителям по ролям в многочисленных кинофильмах, особенно в кинокомедиях, ставших классикой российского кинематографа.

Сегодня стало известно, что 10 мая ушла из жизни заслуженная артистка России, всенародно любимая советская и российская киноактриса; заслуженная артистка Российской Федерации Нина Гребешкова, говорится в Telegram-канале Союза кинематографистов России (СКР).

"10 мая 2025 года на 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации, Нина Павловна Гребешкова"

- пресс-служба СКР

Российский зритель, и не только, помнил великолепную актрису по многим фильмам - она сыграла более 130 киноролей, но, конечно, самыми запоминающимися стали советские кинокомедии ее мужа, кинорежиссера Леонида Гайдая, которые уже вошли в классику отечественного кинематографа: это врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" другие, передает "Интерфакс".

Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве, после школы поступила во ВГИК, а ее дебютной стала роль в фильме "Смелые люди" режиссера Константина Юдина. После окончания ВГИКа в 1954 году она снялась в картине "Испытание верности" режиссера Ивана Пырьева, а затем поступила в Театр-студию киноактера, в котором служила до 1990 года.

Комедия "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992) была последней совместной работой супругов, при этом артистка появилась на экране эпизодически, а в титрах картины не было даже указано ее имя.