Вестник Кавказа

Ушел из жизни актер Александр Ширвиндт

Ушел из жизни актер Александр Ширвиндт
© Фото: Сообщество ВК Александра Ширвиндта
Российский народный артист Александр Ширвиндт скончался сегодня в столичной клинике. Ему было 89 лет.

Сегодня в одной из столичных клиник скончался советский и российский актер, телеведущий и сценарист Александр Ширвиндт. В июле этого года ему могло бы исполниться 90 лет.

О смерти артиста рассказал худрук Театра Сатиры Сергей Газаров.

"Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю"

– Сергей Газаров

Александр Ширвиндт был одним из известных и любимых актеров советских и российских зрителей. Снялся в нескольких десятках фильмах и сыграл множество театральных ролей.

С начала двухтысячных был худруком столичного Театра Сатиры, в 2021 году стал его президентом.

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