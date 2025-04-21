Ушел из жизни режиссер Юрий Бутусов

В Болгарии утонул театральный режиссер Юрий Бутусов. Подробности произошедшей трагедии пока неизвестны.

Российский театральный режиссер Юрий Бутусов умер в возрасте 63 лет. Об этом поведал Кирилл Крок, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Он подчеркнул, что режиссер утонул во время отдыха со своими близкими в Болгарии.

"Такая нелепая смерть и такой ранний уход из жизни меня сегодня потрясли. <…> Он был с семьей на отдыхе в Болгарии, утонул"

– Кирилл Крок

Напомним, Юрий Бутусов родился в Гатчине 24 сентября 1961 года. В свое время был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета, а с 2018 по 2022 год занимал пост главного режиссера Государственного академического театра им. Е. Б. Вахтангова.