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Ушел из жизни "кубанский Дали" Сергей Воржев

Ушел из жизни &quot;кубанский Дали&quot; Сергей Воржев
© Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
На Кубани в возрасте 73 лет ушел из жизни заслуженный художник России, кавалер ордена Петра Великого I степени Сергей Воржев.

В 73 года на Кубани умер художник Сергей Воржев, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Думаю, в крае нет человека, который не был бы знаком с его творчеством. "Кубанский Сальвадор Дали" - так называли его коллеги, ученики, поклонники. У Сергея Дмитриевича был свой неповторимый, узнаваемый стиль. Его картины знали и ценили далеко за пределами страны. Он не раз участвовал в краевых, российских и международных выставках. При этом, и в творчестве, и душой всегда оставался верным родному краю", - написал глава региона.

Его уход - большая потеря для российской культуры и всего художественного мира, - добавил Кондратьев, выразив родным и близким художника сои личные и глубокие соболезнования.

Напомним, Воржев - заслуженный художник России, кавалер ордена Петра Великого I степени. Он родился в станице Варениковской Крымского района Краснодарского края 21 февраля 1950 года. Окончил художественно-графический факультет Кубанского государственного университета. Его работы выставлены в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко, Майкопском художественном музее. Есть они и во многих частных коллекциях.

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