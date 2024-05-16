Вестник Кавказа

Актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни

Актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Она пять лет боролась с раком головного мозга. Информация о смерти актрисы появилась на ее странице в соцсети.

В возрасте 53 лет умерла известная актриса, заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк.

Информация о смерти актрисы появилась на ее странице в социальной сети. О месте и времени прощания с Заворотнюк станет известно позже.

Артистка в течение пяти лет боролась с раком головного мозга. С 2019 года она перестала появляться на светских мероприятиях, а также выступать в театрах и сниматься в кино.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1845 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Умер художник Сергей Андрияка

Умер художник Сергей Андрияка

Ушел из жизни заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко

Ушел из жизни заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко

В Баку ушел из жизни заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов

В Баку ушел из жизни заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов

Умер советский космонавт Владимир Аксенов

Умер советский космонавт Владимир Аксенов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы