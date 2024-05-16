Актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Она пять лет боролась с раком головного мозга. Информация о смерти актрисы появилась на ее странице в соцсети.

В возрасте 53 лет умерла известная актриса, заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк.

Информация о смерти актрисы появилась на ее странице в социальной сети. О месте и времени прощания с Заворотнюк станет известно позже.

Артистка в течение пяти лет боролась с раком головного мозга. С 2019 года она перестала появляться на светских мероприятиях, а также выступать в театрах и сниматься в кино.