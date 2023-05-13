Ушел из жизни Эдуард Сагалаев

Опубликовано: 19:45, 13 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня на 77-м году жизни скончался Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Прощание состоится во вторник, 16 мая в траурном зале Троекуровского кладбища.

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев скончался в возрасте 76 лет, сообщил генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Виталий Игнатенко.

Заслуженный журналист РФ, лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры Эдуард Сагалаев родился в 1946 года в Самарканде. В 1967 году окончил филологический факультет Самаркандского государственного университета. Профессиональный путь начал в 1967 году с работы диктора в комитете по радиовещанию и телевидению Самаркандской области Узбекской ССР.

Начиная с 1973 года работал в Москве. В 1980-х годах занимал пост руководителя главной редакции программ для молодежи Гостелерадио. Был вдохновителем телепередач "Взгляд", "12-й этаж", "Мир и молодежь" и других. С 1988 по 1990 год занимал должность главреда в отделе информации и заместителя председателя Гостелерадио СССР. Также был главным редактором информационной программы "Время" и вел программу "Семь дней".

В 1990-х Сагалаев возглавлял четвертую программу Центрального телевидения, занимал должность председателя совета Союза журналистов СССР и был избран народным депутатом СССР. Кроме того, он занимал руководящие должности во Всесоюзной государственной телерадиокомпании, в телерадиокомпании "Останкино", Всероссийской государственной телерадиокомпании. Также в Сагалаев - инициатор создания Национальной ассоциации телерадиовещателей и ее президент с 1995 года.