Ушаков: РФ и США обсудили экономическое взаимодействие

На встрече, состоявшейся накануне вечером в Кремле, обсуждался не только вопрос украинского урегулирования, но и экономическое взаимодействие России и США, рассказал Ушаков.

Возможности экономического сотрудничества РФ и США обсуждались в ходе встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Кремле 2 декабря, поделился помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран",

– Юрий Ушаков

Он отметил, что взаимодействие двух стран в экономике было также в числе предметов, обсуждавшихся и на предыдущих Российско-американских встречах.

"Но сейчас было подчеркнуто, что нужно как-то уже, если мы хотим действительно сотрудничать, для этого огромные возможности есть, то нужно уже проявить реальное стремление к этому как в Москве, так и в Вашингтоне"

– Юрий Ушаков

Помощник президента добавил, что 2 декабря состоялся "весьма полезный, хороший разговор". По его словам, контакты Москвы и Вашингтона после прошедшей встречи будут продолжены в формате телефонного обсуждения.