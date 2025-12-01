Ушаков: РФ и США обсудили экономическое взаимодействие

Возможности экономического сотрудничества РФ и США обсуждались в ходе встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Кремле 2 декабря, поделился помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран",
– Юрий Ушаков
Он отметил, что взаимодействие двух стран в экономике было также в числе предметов, обсуждавшихся и на предыдущих Российско-американских встречах.
"Но сейчас было подчеркнуто, что нужно как-то уже, если мы хотим действительно сотрудничать, для этого огромные возможности есть, то нужно уже проявить реальное стремление к этому как в Москве, так и в Вашингтоне"
– Юрий Ушаков
Помощник президента добавил, что 2 декабря состоялся "весьма полезный, хороший разговор". По его словам, контакты Москвы и Вашингтона после прошедшей встречи будут продолжены в формате телефонного обсуждения.