Ушаков назвал полезным разговор Владимира Путина и Стивена Уиткоффа

Сегодня состоялась встреча российского президента Владимира Путина и американского спецпосланника Стивена Уиткоффа. В Кремле их беседу назвали полезной и конструктивной.

Разговор президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа был полезным и конструктивным, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в разговоре с журналистами.

"Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сегодня утром был принят нашим президентом. Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор"

- Юрий Ушаков

Он также рассказал, что Москва передала некоторые сигналы по украинскому вопросу и получила соответствующие сигналы от Вашингтона.

Напомним, что сегодня состоялся пятый с начала года визит Уиткоффа в Москву. Перед переговорами с Владимиром Путиным он встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Беседа российского президента и американского политика продлилась три часа.