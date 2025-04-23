Вестник Кавказа

Ушаков: Москва прикладывает усилия во избежание конфликта Индии и Пакистана

Ушаков: Москва прикладывает усилия во избежание конфликта Индии и Пакистана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посредничество России в конфликте Индии и Пакистана не рассматривается, однако Москва прикладывает все усилия, чтобы избежать нарастание конфликта двух стран.

Россия прикладывает все усилия, чтобы избежать эскалации конфликта Индии и Пакистана, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в разговоре с журналистами.

"Мы предпринимаем усилия, чтобы не было эскалации этого конфликта"

- Юрий Ушаков

При этом Москва пока не рассматривает возможность посредничества в конфликте, уточнил помощник российского президента.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 мая Индия начала военную операцию против Пакистана под названием "Синдур". Индийская армия нанесла несколько ударов по девяти целям Пакистана и подконтрольной ему части Кашмира.

Пакистанская армия нанесла ответные удары. Жертвами эскалации конфликта с обеих сторон стали свыше 26 человек, еще 60 получили различные травмы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1060 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Атака Индии на Пакистан: что известно на данный момент?

Атака Индии на Пакистан: что известно на данный момент?

Путин выразил соболезнования премьеру Индии

Путин выразил соболезнования премьеру Индии

Индия снова обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня

Индия снова обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня

Пакистан и Индию посетит глава МИД Ирана

Пакистан и Индию посетит глава МИД Ирана

Индия обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня

Индия обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня

Индия и Пакистан стремятся наладить отношения по дипломатическим каналам

Индия и Пакистан стремятся наладить отношения по дипломатическим каналам

На границе Индии и Пакистана снова стреляют

На границе Индии и Пакистана снова стреляют

Конфликт с Пакистаном не скажется на отдыхе россиян в Индии

Конфликт с Пакистаном не скажется на отдыхе россиян в Индии

США призвали Индию и Пакистан пойти на сотрудничество

США призвали Индию и Пакистан пойти на сотрудничество

Индия решила закрыть воздушное пространство для Пакистана

Индия решила закрыть воздушное пространство для Пакистана

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы