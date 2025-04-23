Ушаков: Москва прикладывает усилия во избежание конфликта Индии и Пакистана

Посредничество России в конфликте Индии и Пакистана не рассматривается, однако Москва прикладывает все усилия, чтобы избежать нарастание конфликта двух стран.

Россия прикладывает все усилия, чтобы избежать эскалации конфликта Индии и Пакистана, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в разговоре с журналистами.

"Мы предпринимаем усилия, чтобы не было эскалации этого конфликта"

- Юрий Ушаков

При этом Москва пока не рассматривает возможность посредничества в конфликте, уточнил помощник российского президента.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 мая Индия начала военную операцию против Пакистана под названием "Синдур". Индийская армия нанесла несколько ударов по девяти целям Пакистана и подконтрольной ему части Кашмира.

Пакистанская армия нанесла ответные удары. Жертвами эскалации конфликта с обеих сторон стали свыше 26 человек, еще 60 получили различные травмы.