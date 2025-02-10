Обострение конфликта Индии и Пакистана прокомментировали в Кремле

В Москве заявили, что обострение конфликта Индии и Пакистана вызывает обеспокоенность. В ночь на 7 мая Дели нанес ракетные удары по территории Пакистана. Исламабад ответил тем же.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ракетные удары Индии по территории Пакистана, которые произошли сегодня ночью.

Он заявил, что обострение конфликта между странами вызывает обеспокоенность. Пресс-секретарь сказал, что Россия призывал стороны к сдержанности и к началу переговорного процесса.

Напомним, Индия в ночь с 6 на 7 мая атаковали приграничные территории Пакистана. В Минобороны Индии заявили, что удары наносились по объектам террористических организаций.

В Исламабаде назвали действия Дели "актом войны", а также сообщили о праве на ответные действия. Пакистан также нанес ракетные удары по территории Индии. Отмечается, что жертвами стали десятки человек.