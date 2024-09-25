Азербайджан осудил нападение на Пакистан

В МИД Азербайджана заявили, что Баку осуждает нападения на Пакистан. В ведомстве призвали стороны к сдержанности и урегулированию конфликта.

МИД Азербайджана опубликовал заявление в связи с ростом напряженности между Индией и Пакистаном. В Баку выразили обеспокоенность по данному поводу.

В сообщении сказано, что Азербайджан осуждает военное нападение на Пакистан. В ведомстве отметили, что в результате атаки погибли и пострадали мирные жители.

В министерстве выразили соболезнования в связи в знак солидарности с пакистанским народом, а также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В МИД Азербайджана также призвали все противоборствующие стороны к сдержанности и урегулированию конфликта дипломатическим путем.

Напомним, Индия в ночь с 6 на 7 мая атаковали приграничные территории Пакистана. В Минобороны Индии заявили, что удары наносились по объектам террористических организаций.

В Исламабаде назвали действия Дели "актом войны", а также сообщили о праве на ответные действия. Пакистан также нанес ракетные удары по территории Индии. Отмечается, что жертвами стали десятки человек.