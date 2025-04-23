Атака Индии на Пакистан: что известно на данный момент?

Индия начала военную операцию против Пакистана. В ответ на действия Дели Исламабад нанес ряд ответных ударов. Погибли десятки человек.

В ночь с 6 на 7 мая Индия начала военную операцию против Пакистана под названием "Синдур". Военные нанесли авиаудары, направленные на территории, которые находятся под контролем Исламабада, включая приграничные районы и часть Кашмира.

СМИ также сообщали о взрывах возле административного центра пакистанского Кашмира. По данным Минобороны Индии, удары были совершены по объектам запрещенных в РФ террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба".

В Дели заявили, что удары не наносились по объектам пакистанского оборонного ведомства. Там же добавили, что они не пострадали, что расценивается как признак "сдержанности". Удары привели к гибели 26 человек, еще свыше 60 получили ранения.

В свою очередь, представитель ВС Пакистана Ахмед Шариф Чаудри сказал, что объектами поражения стали населенные пункты Котли, Бахвалпур и Музаффарабад. Кроме того, генерал сообщил, что индийские военные нанесли авиаудары по мечетям.

Пакистанский премьер Шахбаз Шариф назвал действия Индии "актом войны". Глава Кабмина Исламской Республики подчеркнул, что Исламабад оставляет за собой право на ответную реакцию.

Уточняется, что Пакистан на 48 часов закрыл воздушное пространство. Помимо этого, было принято решение привести вооруженные силы страны в состояние повышенной готовности.

Позже Исламабад атаковал объекты в Кашмире. По сообщениям СМИ, в результате ударов был уничтожен штаб одной из бригад индийской армии. В Дели новость не подтвердили.

В МИД Пакистана добавили, что действия Индии ставят под угрозу стабильность в регионе, что может завершиться противостоянием двух ядерных держав. В ведомстве отметили, что страна вправе воспользоваться положениями статьи 51 Устава ООН.