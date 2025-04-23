Россия выступает за мирное урегулирование между Индией и Пакистаном

РФ выступает за нормализацию между Индией и Пакистаном. Москва поддерживает дипломатические контакты Исламабадом и Нью-Дели.

В Москве выступили за дипломатическое решение конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно, мы обеспокоены эскалацией напряженности между Индией и Пакистаном, которая последовала за террористическим актом в Пахалгаме 22 апреля"

– Мария Захарова

По словам Захаровой, РФ является последовательным сторонником нормализации отношений между Нью-Дели и Исламабадом и поддерживает дипломатические контакты с обеими сторонами.

Напомним, что после теракта, который произошел 22 апреля, отношения Индии и Пакистана сильно ухудшились. С этого момента почти ежедневно нарушался режим прекращения огня на границе и возникала угроза начала боевых действий.