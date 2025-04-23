Вестник Кавказа

Индия снова обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня

Карта Индии и Пакистана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Индия заявила о нарушении Пакистаном режима прекращения огня. Напряженность между странами обострилась после нападения террористов на туристов.

Представитель министерства обороны Индии обвинил Пакистан в нарушении режима прекращения огня. Он заявил, что Исламабад нарушает данный режим десятый раз подряд.

Сотрудник оборонного ведомства сказал, что в ночь с 3 на 4 мая посты армии Пакистана открыли огонь через линию контроля в долине Кашмира. Он добавил, что Дели отреагировал быстро.

Стоит добавить, что напряженность вдоль линии контроля между Индией и Пакистаном обострилась после нападения боевиков на туристов недалеко от города Пахалгам 22 апреля 2025 года.

В ответ на атаку террористов Индия выслала военных атташе, приостановила действие Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и закрыла наземный транзитный пункт Аттари.

Исламабад, в свою очередь, приостановил торговлю с Дели, в том числе через третьи государства, а также закрыл воздушное пространство для индийских авиаперевозчиков.

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