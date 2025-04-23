Индия обвинила Пакистан в нарушении режима прекращения огня

Индия зафиксировала очередное нарушение Пакистаном режима прекращения огня. Индийские военные отмечают, что оно произошло минувшей ночью.

Пакистанские военные в очередной раз нарушили режим прекращения огня на линии контроля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сказано в заявлении сухопутных сил Индии.

Индия заявила об очередном нарушении пакистанскими военными режима прекращения огня на линии контроля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

"В ночь со 2 на 3 мая 2025 года пакистанская армия открыла неспровоцированный огонь из стрелкового оружия через линию контроля напротив районов Купвара, Ури и Ахнур на союзной территории Джамму и Кашмир"

– индийские военные

Они отметили, что армия страны быстро и соразмерно отреагировала на это.

На прошлой неделе в городе Пахалгам произошел теракт, в результате которого погибло 26 человек. После этого на линии контроля ежедневно происходит стрельба. Во вторник офицеры вооруженных сил Индии и Пакистана высокого ранга провели переговоры, в ходе которых Индия предупредила Пакистан о недопустимости нарушения режима прекращения огня.