Уроженец Дагестана отправится в колонию за конфликт в автобусе

Ближайшие пять лет дебошир проведет в колонии. Два года назад у него случился конфликт в автобусе с группой граждан.

В Москве вынесли приговор в отношении уроженца Дагестана, который стал инициатором конфликта в автобусе с группой граждан. Об этом сообщает Коптевский суд.

"Суд назначил Болатукаеву Шугаибу Данияловичу наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере более 190 тысяч рублей"

– пресс-служба суда

Случай произошел в начале 2022 года. Осужденный ехал в автобусе и в какой-то момент призвал водителя остановиться в неположенном месте. После того, как ему было отказано, мужчина оскорбил водителя и атаковал его кабину.

Поведение мужчины не понравилось другим пассажиром, которые сделали ему замечания. В ответ на это он начал угрожать применить насилие к группе лиц по национальному признаку.

Уроженца Дагестана удалось задержать в Калужской области, а затем его арестовали в Москве.