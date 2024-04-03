Уроженец Дагестана отправится в колонию за конфликт в автобусе

В Москве вынесли приговор в отношении уроженца Дагестана, который стал инициатором конфликта в автобусе с группой граждан. Об этом сообщает Коптевский суд.
"Суд назначил Болатукаеву Шугаибу Данияловичу наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере более 190 тысяч рублей"
– пресс-служба суда
Случай произошел в начале 2022 года. Осужденный ехал в автобусе и в какой-то момент призвал водителя остановиться в неположенном месте. После того, как ему было отказано, мужчина оскорбил водителя и атаковал его кабину.
Поведение мужчины не понравилось другим пассажиром, которые сделали ему замечания. В ответ на это он начал угрожать применить насилие к группе лиц по национальному признаку.
Уроженца Дагестана удалось задержать в Калужской области, а затем его арестовали в Москве.