Уровень текущих отношений с США оценили в Грузии

Шалва Папуашвили сообщил, что Грузия все еще ждет ответа от США по вопросу двусторонних отношений. Он отметил, что Вашингтон хорошо знает, на какую дружбу способен Тбилиси.

Власти Грузии сделали свой шаг в отношениях с Соединенными Штатами и теперь ждут ответа от американской стороны. Такое заявление сделал председатель парламента республики Шалва Папуашвили.

"Мы сказали то, что хотели сказать: мы протянули руку и ждем ответа. Чем скорее он будет, тем лучше для грузино-американских отношений"

– Шалва Папуашвили

Он добавил, что Тбилиси в ожидании ответа продолжает придерживаться своей позиции.

"Мы продолжаем свое дело, и все, кто хочет с нами дружить, хорошо знают, на какую дружбу мы способны. Кто-кто, а США знают это лучше всех"

– спикер парламента

Напомним, в настоящее время отношения Тбилиси и Вашингтона носят формальный характер. Стратегическое партнерство двух стран было приостановлено при бывшем американском президенте Джо Байдене. В отношении целой группы грузинских чиновников введены визовые ограничения.