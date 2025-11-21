Уровень текущих отношений с США оценили в Грузии

Власти Грузии сделали свой шаг в отношениях с Соединенными Штатами и теперь ждут ответа от американской стороны. Такое заявление сделал председатель парламента республики Шалва Папуашвили.
"Мы сказали то, что хотели сказать: мы протянули руку и ждем ответа. Чем скорее он будет, тем лучше для грузино-американских отношений"
– Шалва Папуашвили
Он добавил, что Тбилиси в ожидании ответа продолжает придерживаться своей позиции.
"Мы продолжаем свое дело, и все, кто хочет с нами дружить, хорошо знают, на какую дружбу мы способны. Кто-кто, а США знают это лучше всех"
– спикер парламента
Напомним, в настоящее время отношения Тбилиси и Вашингтона носят формальный характер. Стратегическое партнерство двух стран было приостановлено при бывшем американском президенте Джо Байдене. В отношении целой группы грузинских чиновников введены визовые ограничения.