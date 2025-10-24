Управляющий отделением ЦБ РФ арестован в Ингушетии

Суд принял решение об аресте как мере пресечения для управляющего отделением Банка России по Ингушетии, который сейчас находится под следствием.

Магомед-Бек Ужахов, ранее возглавлявший отделение Банка России по Ингушетии, а теперь ставший фигурантом уголовного дела, будет ждать суда под арестом, такую меру пресечения избрал для него Магасский районный суд.

Пока он отправлен под арест на срок два месяца.

Как сообщает "Интерфакс", Ужахов обвиняется в использовании служебных полномочий, которое вступило в противоречие с интересами службы, было совершено из личной заинтересованности и стало причиной значительного нарушения интересов государства.

Следствие установило, что родственник Ужахова, работавший заведующим системно-техническим сектором отдела информатизации, похитил мобильную рабочую станцию, стоимость которой оценивается почти в 110 тыс рублей. Ужахов знал об этом, но не подал необходимое уведомление в Южное главное управление ЦБ и главному аудитору регулятора. Более того, управляющий не уволил родственника и не привлек его к ответственности.

Вместо этого Ужахов в прошлом году поручил подчиненным подготовить документы с не соответствующими реальности сведениями по станции, которой в действительности в банке уже не было, и подписал фиктивную накладную.

А всего, считает следствие, за время преступной деятельности Ужахова, продолжавшего злоупотреблять полномочиями и покровительствовать родственнику, за два года, Банк России лишился имущества на сумму свыше 4 млн рублей.