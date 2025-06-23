Улучшение отношений РФ и США будут приветствовать в Китае

Китай выступает за улучшение отношений России и США, нормализация отношений поможет обеспечить глобальную стабильность, сообщил в МИД КНР.
В Пекине будут приветствовать нормализацию отношений Москвы и Вашингтона, рассказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Китай будет приветствовать улучшение отношений между Россией и США, их вклад в обеспечение глобального мира и стабильности"
– заявление
Го Цзякунь добавил, что РФ и США являются постоянным членами Совбеза ООН, эти государства оказывают влияние на международную ситуацию.
Так в МИД Китай прокомментировали возможность встречи лидеров России и США в Пекине в конце августа - начале сентября.