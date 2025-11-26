Уиткофф отправится в Москву 1 декабря – СМИ

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф направится в РФ сегодня, чтобы 2 декабря встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, передает France-Presse со ссылкой на американского чиновника.
"Уиткофф направится в Москву в понедельник … переговоры с российским президентом Владимиром Путиным ожидаются во вторник"
– France-Presse
По словам Трампа, Уиткофф и Путин встретятся "когда-то на неделе", глава Белого дома не назвал более точные сроки.
Ранее в Кремле подтвердили, что встреча с Уиткоффом пройдет в начале этой недели.
Напомним, накануне Уиткофф в составе делегации участвовал в переговорах с украинской стороной, встреча прошла во Флориде. Трамп после переговоров заявил, что делегации поладили и процесс хорошо продвигается. Он назвал высоким шанс на заключение сделки по Украине.