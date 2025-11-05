Уиткофф назвал Ильхама Алиева примером настоящего государственного лидерства

Решение Ильхама Алиева о завершении Карабахской войны, невзирая на военное преимущество Азербайджана – пример мудрости и настоящего лидера, такое заявление сделал спецпосланник Уиткофф.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в конфликте с Арменией продемонстрировал пример государственного лидерства.

"Президент Ильхам Алиев имеет гораздо более сильную армию. Он воспользовался моментом, чтобы вернуть свое"

– Стивен Уиткофф

Также спецпосланник США поделился, что Дональд Трамп на встрече с Ильхамом Алиевым 8 августа спросил, почему Азербайджан, имея военное преимущество, остановил войну и не пошел в дальнейшее наступление. На что президент Азербайджана ответил: "Я хотел вернуть то, что у нас забрали. Больше мне не нужно".

"Это было потрясающее решение, демонстрирующее настоящую государственную мудрость и лидерство"

– Уиткофф

Отметим, что 8 ноября Азербайджан отметит пятилетие со Дня победы в Отечественной войне страны, в которой оккупированые Арменией территории были освобождены.