Уиткофф летит в Россию – Белый дом

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, сообщили в Белом доме, в данный момент уже направляется в Россию.

В эти минуты спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф находится на пути в Россию, рассказала на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она напомнила, что накануне состоялись переговоры Уиткоффа с украинской делегацией, они прошли во Флориде.

"И, конечно, в настоящее время спецпосланник Уиткофф направляется в Россию"

– Кэролайн Ливитт

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин встретится с Уиткоффом во вторник во второй половине дня. По информации The Wall Street Journal, Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер вылетят сегодня в Москву, где состоятся переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

1485 просмотров

