С чем Уиткофф и Кушнер летят в Россию?

По информации СМИ, посланники Вашингтона Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сегодня прибудут в Москву. Ранее в США прошли переговоры с делегацией Киева.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также зять лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа Джаред Кушнер прибудут 1 декабря в Москву для обсуждения усилий по урегулированию украинского конфликта, информирует WSJ.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в Кремле ожидают визита спецпосланника Трампа Уиткоффа на этой неделе.

Отметим, что во Флориде вчера состоялась встреча представителей американской администрации с делегацией Киева. Главной темой стала украинская нормализация, а также вопросы политической и экономической ситуации на Украине. Также стороны коснулись темы гарантий безопасности для Киева.

Чего хотят США?

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин и американист в беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" проанализировали актуальную американскую позицию по украинскому урегулированию, с которой Уиткофф и Кушнер прилетят сегодня в Москву на переговоры с российским руководством.

Константин Блохин выразил уверенность в том, что Вашингтон представит завтра Кремлю компромиссный вариант мирного урегулирования на Украине. "Если Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер все-таки летят в Россию, значит, в Администрации Трампа сочли, что предлагаемый российской стороне на рассмотрение документ, так называемый план Трампа, в достаточной степени соответствует интересам России, что Россия была готова идти на компромисс", - прежде всего сказал он.

"План-минимум у этого визита – познакомить российскую сторону с проектом документа. Пока ведь неясно, с какой конкретно версией соглашения Уиткофф и Кушнер прибудут в Россию. Изначальный план Трампа из 28 пунктов уже в значительной степени изменился – он отредактирован, в него внесены европейские и украинские правки. Поэтому у американцев стоит задача прежде всего показать российскому руководству текущую версию документа и поговорить о том, согласны ли мы на его положения, и если да, то когда начнется переговорный процесс", - сообщил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

"Из-за неопределенности вокруг версии документа, которую везут Уиткофф и Кушнер, трудно судить о том, какие из предложений США приемлемы или не приемлемы для России. Уверенно можно говорить лишь о том, что Москва настроена на серьезные переговоры с Вашингтоном по плану Трампа и ждет, с чем прибудут посланники Белого дома. Но я думаю, что все-таки в Администрации Трампа сейчас уже есть понимание, на что Россия не готова идти на компромиссы ни по Крыму, ни по нашим новым территориям, а все остальные вопросы остаются предметом для дискуссии", - отметил Константин Блохин.

Малек Дудаков, в свою очередь, обратил внимание на проблемы, возникшие в американско-украинском диалоге по завершению конфликта и нарастающую из-за этого нервозность Администрации Трампа. "Переговоры, прошедшие накануне в США, закончились, в общем-то, фиаско для обеих сторон. Украинская делегация хоть и оказалась в очень сложной ситуации, потому что Киеву в последний момент пришлось сменить ушедшего в отставку Ермака на более управляемого Умерова, но не пошла на условия, которые довольно жестко выдвигали американцы: признание территориальных потерь, передача территорий на Донбассе, отказ от членства в НАТО. Украинское лобби вместе со своими союзниками в Европе вновь пытается затянуть переговорный процесс, пусть и это тоже проигрышная стратегия для них из-за успехов России на поле боя", - пояснил он.

"Соединенные Штаты очевидно недовольны тем, что им не удалось добиться быстрого прогресса по плану Трампа. Как мы знаем, у них был установлен дедлайн на День благодарения – прошлый четверг, 27 ноября. Дедлайн прошел, а прорыва пока не случилось. Поэтому появился следующий дедлайн — католическое Рождество, 25 декабря. Сейчас, я думаю, американцы будут украинскую сторону продавливать по всем направлениям. Я не исключаю, что мы увидим расширение антикоррупционного процесса, и его станут чаще и более резко комментировать в США. Возможно, расследование начнет затрагивать Умерова и самого Зеленского. Тем более Умер уже под подозрением и находится в подвешенном состоянии. Возможно, американцы задействуют и другие рычаги давления, перекроют передачу разведданных", - ожидает американист.

"Эта ситуация в целом ослабляет переговорную позицию США в контактах с Россией. Американцы рассчитывали добиться от Украины принципиального одобрения своей новой программы, после чего можно было бы отправиться в Россию и представить финальную версию, условного говоря, американо-украинского пакта как единую переговорную позицию Вашингтона и Киева. Но этого, очевидно, на текущий момент уже не предвидится, раз вчера договориться не удалось. Это напрямую повлияет на российско-американские переговоры, потому что российская сторона будет указывать на отсутствие консенсуса даже внутри самих США, из-за чего не совсем понятно, что же они готовы нам предложить", - обратил внимание Малек Дудаков.

"При этом все равно администрация Трампа будет торопиться. У них большое количество других проблем, в том числе внутриполитических, плюс вопрос потенциальной военной операции в Венесуэле. США сегодня озабочены далеко не только одной Украиной они занимаются, с этим и связана та спешка, которую они проявляют, надеясь как можно быстрее хотя бы здесь добиться каких-то подвижек", - заключил эксперт.