Ухудшение отношений Грузии с ЕС происходит из-за Брюсселя – МИД Грузии

Глава МИД Грузии прокомментировала отношения Тбилиси и Брюсселя и заявила о том, что в их ухудшении ответственен ЕС.

В грузинском внешнеполитическом ведомстве дали комментарии относительно развития отношений между Грузией и Евросоюзом. Мака Бочоришвили, глава МИД, сделала заявление о том, что в их отрицательной динамике виноваты представители Брюсселя.

"Замедление и охлаждение отношений с Грузией происходит из-за выводов или решений Брюсселя"

– Мака Бочоришвили

Кроме того, Бочоришвили подчеркнула, что в Тбилиси не останавливали процесс евроинтеграции. Она назвала несправедливой всю сложившуюся ситуацию, которую пока сложно исправить.