Ученые узнали, сколько лет бархану Сарыкум

Возраст бархана Сарыкум – одной из самых знаменитых природных достопримечательностей Дагестана – впервые определили российские ученые.

Песчаной дюне Сарыкум в Дагестане около 60 тыс лет, выяснили специалисты Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского, рассказали в пресс-службе НИИ.

"Полученные результаты показали, что формирование дюнного комплекса (Сарыкум - ред.) началось около 60 тыс лет назад. Активизация ветровых процессов совпадала с периодами понижений уровня Каспийского моря"

– пресс-служба института

В сообщении отмечается, что время возникновения и история развития бархана до сих оставались неизвестными. Из-за этого пробела не было возможности соотнести процессы при его формировании с другими геологическими, а также климатическими событиями в регионе, такими как изменения ветров, осадков, температуры и уровня Каспийского моря. Сейчас эта лакуна заполнена.

Для определения возраста Сарыкума ученые использовали метод оптически стимулированной люминесценции, при котором устанавливается последнее по времени воздействие солнечной радиации. Исследования проводились в лаборатории Института, единственной в России, где может применяться данный способ.

Напомним, Сарыкум – самая крупная эолова (то есть созданная ветром) форма рельефа в Европе, его высота составляет 170 м.