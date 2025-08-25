Ученые назвали Каппадокию местом с самыми красивыми закатами в мире

Красивейшие закаты можно увидеть в турецкой Каппадокии. Рейтинг лучших мест для наблюдения закатов составили ученые.

В некоторых местах мира закаты особенно красивы, рейтинг таких локаций составила компания AllClear Travel Insurance с участием ученых и экспертов.

На красоту заката влияет рассеяние, световые лучи преломляются, проходя через молекулы и частицы в атмосфере. Короткие световые волны - синие и фиолетовые, на закате отсекаются, преимущественно мы видим длинные волны, отвечающий за теплый спектр – красный, оранжевый и желтый.

Также красота закатов зависит от облачности, влажности, скорости ветра. Ученые выяснили, что лучшие закаты можно увидать при облачности от 30 до 70%, умеренном ветре и влажности порядка 30–60%.

Также красивейшие закаты наблюдаются там, где впечатляет окружающий пейзаж. Один из факторов попадания локации в рейтинг стала его популярность в соцсетях – были изучены 340 млн публикаций фото с хэштегом #sunset.

Так, первое место рейтинга заняла Каппадокия в Турции. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, над которым парят воздушные шары и пылает ярко-красное закатное небо признан идеальным местом для наблюдения и фотографирования закатов.

В топ-3 мест с красивыми закатами вошли пляж Вайкики на Гавайях и Гранд-Каньон в США.

Также фантастические закаты можно увидеть над Тадж-Махалом и Индии, с видом на Бурдж-Халифу в ОАЭ и в дубайской пустыне, в пустыне Сахара в Марокко, а также в ряде европейских и американских локаций.