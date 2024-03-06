Участок у озера Ак-Гель вернулся в собственность Махачкалы

Мэрия Махачкалы возвратила в городскую собственность три с половиной гектара земли у озера Ак-Гель, подробности поведал глава дагестанской столицы Джамбулат Салавов.
По его словам, власти города работали совместно с УФСБ по Дагестану. Дело прошло через ряд судебных инстанций. В итоге точку в нем поставил Верховный Суд Дагестана, подтвердив правоту мэрии.
Руководство города утверждало, что ООО "ТУ-ИД", которое пыталось оформить право постоянного пользования землей, делало это вопреки закону.
Суды первой и апелляционной инстанций приняли сторону администрации, постановив, что компания не имеет законных оснований пользоваться этим участком, а соответствующие записи в Едином государственном реестре недвижимости должны быть аннулированы.
"Сегодня я рад сообщить, что эти решения исполнены. Право бессрочного пользования на указанный земельный участок аннулировано"
– Джамбулат Салавов
Он подчеркнул, что теперь эта земля будет использоваться на благо столицы.