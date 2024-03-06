Участок у озера Ак-Гель вернулся в собственность Махачкалы

Власти Махачкалы через суд вернули в муниципальную собственность территорию площадью 3,5 га у озера Ак-Гель.

Мэрия Махачкалы возвратила в городскую собственность три с половиной гектара земли у озера Ак-Гель, подробности поведал глава дагестанской столицы Джамбулат Салавов.

По его словам, власти города работали совместно с УФСБ по Дагестану. Дело прошло через ряд судебных инстанций. В итоге точку в нем поставил Верховный Суд Дагестана, подтвердив правоту мэрии.

Руководство города утверждало, что ООО "ТУ-ИД", которое пыталось оформить право постоянного пользования землей, делало это вопреки закону.

Суды первой и апелляционной инстанций приняли сторону администрации, постановив, что компания не имеет законных оснований пользоваться этим участком, а соответствующие записи в Едином государственном реестре недвижимости должны быть аннулированы.

"Сегодня я рад сообщить, что эти решения исполнены. Право бессрочного пользования на указанный земельный участок аннулировано"

– Джамбулат Салавов

Он подчеркнул, что теперь эта земля будет использоваться на благо столицы.