Вестник Кавказа

Участник международной кибер-группы с ущербом в $2 млн взят под стражу в Армении

Участник международной кибер-группы с ущербом в $2 млн взят под стражу в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянский СК задержал фигуранта схемы интернет-мошенничества с фальшивыми инвестплатформами - ущерб превысил $2 млн.

Задержан участник кибер-группы, обманувшей более 1,4 тыс человек по всему миру. Об этом сообщил Следственный комитет Армении.

С 2021 по 2023 год гражданин С.Х. входил в состав международной мошеннической схемы, основой которой было создание поддельных инвестиционных сайтов. Пользователям предлагали высокий доход, а затем выманивали средства, вводя их в заблуждение.

В составе схемы действовали более 140 человек, включая несовершеннолетних. Общий ущерб оценивается в 810 млн драмов (примерно $2,16 млн).

Против С.Х. возбуждено дело по статье о хищении с использованием компьютерных технологий в особо крупном размере. Материалы переданы в прокуратуру.

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