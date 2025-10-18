Вестник Кавказа

У Европы нет оснований для давления на Иран – Кремль

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле прокомментировали прекращение действия СВПД и оценили перспективы сотрудничества РФ и Ирана.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что у стран Европы нет оснований для политики давления в отношении Ирана.  

"Конечно, нету никаких оснований для оказаний чрезмерного давления таким образом на Иран - суверенную страну"

– Дмитрий Песков 

По словам Пескова, вопрос прекращения действия СВПД является сложным, на него также влияет политика западных стран, которые не стремятся к полноценному диалогу с Тегераном.  

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина, Москва готова и дальше сотрудничать с Тегераном в различных сферах, включая мирный атом. 

Напомним, что в субботу прекратил свое действие Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

