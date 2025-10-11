В Иране растет спрос на российскую древесину

Иран наращивает закупки российской древесины, отмечая ее доступную цену и легкую обработку - важнейшими причинами, по которым иранские производители отдают предпочтение в работе именно с ней.

Исследование рынка древесины в Тегеране и на севере Ирана показало, что в последнее время одним из наиболее широко используемых материалов в деревообрабатывающей промышленности страны стала российская древесина.

Импортируемое из сибирских лесов сырье высоко оценили иранские специалисты, которые отмечают ее мягкую текстуру, насыщенный цвет и доступную цену. Pоссийская древесина широко используется в мастерских по изготовлению мебели, дверей, окон и предметов интерьера, передает иранское государственное информационное агентство Mehr.

Еще одно ее важное преимущество - в основном она добывается из сосны и ели и намного легче и прочнее иранской, поэтому и вытеснила некоторые ранее популярные в стране отечественные породы дерева.

Что касается баланса качества и цены, к этому привело расширение торгового сотрудничества между Ираном и Россией посредством сухопутных и железнодорожных перевозок, и эта тенденция вскоре может привести к стабилизации цен на древесину на иранском рынке, что приведет к значительному росту иранского рынока деревообработки.