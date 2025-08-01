Турпоток в Сочи вырастет на 5%

В 2025 году количество туристов в городе-курорте Сочи может увеличиться примерно на 5% – главной задачей остается обеспечение комфортного и безопасного отдыха.

По итогам 2025 года в Сочи прогнозируется рост туристического потока на 5%, сообщил мэр Андрей Прошунин.

Данные предварительные, однако город делает все возможное для поддержания высокого качества сервиса. Сообщается, что Сочи готов к приему гостей в полном объеме. В этом летнем сезоне особое внимание уделяется контролю качества морской воды.

"Хочу сказать, что при подготовке летнего сезона провели порядка двух с половиной тысяч заборов воды. Было проведено всевозможных лабораторных исследований, которые показали, что качество морской воды на сегодняшний день у нас абсолютно по всем нормам находится на уровне нормативных показаний"

– Андрей Прошунин

На сегодняшний день в Сочи функционирует 180 пляжей, протяженностью более 50 км вдоль побережья.

Большинство пляжей оснащены всем необходимым оборудованием и отвечают самым строгим требованиям безопасности. Особое внимание уделяется 58 пляжам, которые получили международный сертификат "Синий флаг", подтверждающий высокий стандарт обслуживания.

Кроме того, для оперативного решения возникающих вопросов работает круглосуточный оперативный штаб, который помогает туристам и жителям города.