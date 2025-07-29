Сочи расширяет сеть экомаршрутов

В городе-курорте Сочи стало доступно почти 370 км экологических маршрутов – их количество стремительно растет.

За последние 10 лет спрос на экологические маршруты в Сочи заметно вырос, и за это время их протяженность увеличилась более чем в шесть раз - с 60 до 366 км, сообщила администрация города-курорта.

Развивается и инфраструктура: с 2015 года количество объектов туристического интереса удвоилось - с 112 до 246. Одновременно с этим значительно увеличился и туристический поток. Если 10 лет назад Сочи принимал около 5,8 млн отдыхающих в год, то к 2025 году ожидается свыше 8 млн гостей.

Всего за десятилетие город-курорт принял порядка 70 млн туристов, что подтверждает устойчивый интерес к курорту и его стремление к экологически ориентированному развитию.