Турпоток в России вырос на 7% за полгода

В России за шесть месяцев путешественники совершили свыше 41 млн поездок, что на 7% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Взрывной рост турпотока отмечается в Адыгее и КЧР.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о ситуации с туризмом в России по итогу первого полугодия 2025 года

"С января по июнь туристы совершили 41 миллион 400 тысяч поездок по России, это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика сохраняется пятый год"

– Дмитрий Чернышенко

В 2024 году за год в стране было совершено 90 млн туристических поездок, на 8% больше, чем годом ранее.

Среди популярных для поездок регионов остаются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург. Также популярны Подмосковье, Татарстан и Крым.

Резко вырос спрос на поездки в Калмыкию – плюс 81,7%, Адыгею – плюс 79,1% и КЧР – плюс 75,6%. Эти российские регионы активно развивают туристическую инфраструктуру.