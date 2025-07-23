Вестник Кавказа

Турпоток в России вырос на 7% за полгода

Река Белая в Адыгее
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В России за шесть месяцев путешественники совершили свыше 41 млн поездок, что на 7% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Взрывной рост турпотока отмечается в Адыгее и КЧР.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о ситуации с туризмом в России по итогу первого полугодия 2025 года

"С января по июнь туристы совершили 41 миллион 400 тысяч поездок по России, это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика сохраняется пятый год"

– Дмитрий Чернышенко

В 2024 году за год в стране было совершено 90 млн туристических поездок, на 8% больше, чем годом ранее.

Среди популярных для поездок регионов остаются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург. Также популярны Подмосковье, Татарстан и Крым.

Резко вырос спрос на поездки в Калмыкию – плюс 81,7%, Адыгею – плюс 79,1% и КЧР – плюс 75,6%. Эти российские регионы активно развивают туристическую инфраструктуру.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1030 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.