Вестник Кавказа

Турпоток в Крым не сократится из-за запрета на электромобили на Крымском мосту

Турпоток в Крым не сократится из-за запрета на электромобили на Крымском мосту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристическая популярность Крыма не станет ниже с введением новых ограничений на Крымском мосту, считает турбизнес. С 3 ноября мост закрыт для электрокаров и гибридных автомобилей.

Поток туристов в Крым не сократится сильно на фоне вступления в силу запрета на проезд электромобилей и гибридных транспортных средств по Крымскому мосту, такое мнение выразил вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Никак (не повлияет). У нас в стране меньше 5% гибридных и электрических машин"

– Алексан Мкртчян

Он отметил в беседе с ТАСС, что помимо того, что запрет коснется малого числа автопутешественников, попасть в Крым они все же смогут – есть альтернативные маршруты и виды транспорта. 

"Их владельцы просто поедут через новые регионы или поездом"

– Алексан Мкртчян

Мост через Керченский пролив закрыли для электромобилей с 3 ноября.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
585 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.