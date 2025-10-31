Турпоток в Крым не сократится из-за запрета на электромобили на Крымском мосту

Туристическая популярность Крыма не станет ниже с введением новых ограничений на Крымском мосту, считает турбизнес. С 3 ноября мост закрыт для электрокаров и гибридных автомобилей.

Поток туристов в Крым не сократится сильно на фоне вступления в силу запрета на проезд электромобилей и гибридных транспортных средств по Крымскому мосту, такое мнение выразил вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Никак (не повлияет). У нас в стране меньше 5% гибридных и электрических машин"

– Алексан Мкртчян

Он отметил в беседе с ТАСС, что помимо того, что запрет коснется малого числа автопутешественников, попасть в Крым они все же смогут – есть альтернативные маршруты и виды транспорта.

"Их владельцы просто поедут через новые регионы или поездом"

– Алексан Мкртчян

Мост через Керченский пролив закрыли для электромобилей с 3 ноября.