Вестник Кавказа

Турпоток из Китая в Азербайджан вырос на 70%

Туристы в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала года поток туристов из Китай в Азербайджан увеличился на 70%, рассказала посол КНР. Она отметила, что связи двух стран укрепляются.

В этом году значительно вырос туристический поток из Китая в Азербайджан, сообщила посол КНР в Баку Лу Мэй в ходе брифинга, посвященного празднованию первого Международного дня диалога между цивилизациями.

"С января по апрель этого года число китайских туристов, приехавших в Азербайджан, выросло на 70 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года"

– Лу Мэй

Посол подчеркнула рост и укрепление гуманитарных связей между Азербайджаном и Китаем, особенно это заметно в сферах туризма, образования, культуры и медиа.

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