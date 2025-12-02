Турпоток из Европы в Азербайджан вырос почти на 6%

Азербайджан привлек почти на 6% больше туристов из Европы в этом году. Общее число туристов составило 190 тыс человек.

Согласно информации Госкомстата, число туристов из стран Западной и Восточной Европы оказалось примерно равным – около 95 тыс человек. При этом количество туристов из стран Восточной Европы сократилось на 3,2%.

Зато заметный прирост зафиксирован в случае с туристами из стран Западной Европы – почти на 9%. Наибольший интерес достопримечательности Азербайджана вызвали у граждан Великобритании, 23 тыс которых прибыли в АР.

Отметим, что россияне также активно интересуется Азербайджаном как туристическим направлением. Так, на 15% вырос спрос на летний отдых в АР среди российских туристов.