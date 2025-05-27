Turkish Airlines снова забыла багаж россиян в Анталье

В пятницу "Турецкие авиалинии" не загрузили 300 мест багажа на рейсы из Антальи в Москву. Багажа недосчитались пассажиры четырех авиарейсов.

Компания Turkish Airlines 8 августа при выполнении четырех рейсов между Антальей и Москвой не загрузила в самолеты почти 300 мест багажа туристов.

"Уважаемые пассажиры рейсов авиакомпании Turkish Airlines! К сожалению, на рейсы: TK 3152 (ВПО 11.32) - не загружено 99 мест багажа, TK 3140 (ВПО 12.05) - не загружено 101 место багажа, TK 1231 (ВПО 12.11) - не загружено 14 мест багажа, TK 3024 (ВПО 12.56) - не загружено 60 мест багажа"

– Внуково

Перевозчик приносит извинения и обещает максимально быстро доставить багаж россиян. Информация о досылочном рейсе с чемоданами появится на табло информации в зоне выдачи багажа во "Внуково".

В последнее время пассажиры Turkish Airlines, прибывающие в Москву, уже не раз сталкивались с задержкой доставки багажа из Турции.