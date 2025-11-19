Туризм в Абхазии будет развиваться по закону

Власти Абхазии приняли решение подвести туризм в стране и его дальнейшее развитие под законодательную основу, для чего министерство туризма региона подготовило и вынесло на обсуждение депутатов и представителей сферы проект закона о туризме.

В Абхазии подготовлен проект закона о туризме, который отражает нынешнюю действительность и регулирует развитие этой отрасли в будущем, рассказал глава Минтуризма страны Астамур Логуа.

"Мы, безусловно, не говорим, что это итоговый вариант. Как раз мы ждем обратной связи. Очень надеемся на совместную плодотворную работу"

- Астамур Логуа

Проект нового закона уже предоставлен для изучения и внесения в него необходимых корректив депутатам абхазского парламента, а также представителям туристической отрасли страны – туристическим агентствам, экскурсионным бюро и отельерам, отметил министр, передает Sputnik Абхазия.

Министерство ждет конкретных предложений от заинтересованных ведомств и туристического сообщества до начала декабря, затем проект закона будет вынесен на рассмотрение парламента страны, добавил Логуа.