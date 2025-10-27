Южный Кавказ вошел в число самых популярных направлений для новогоднего туризма у россиян

Абхазия стала лидером по бронированию мест для отдыха в период новогодних каникул среди россиян. В списке лидеров также оказались Грузия и Армения.

В число самых популярных направлений для путешествий россиян на новогодние праздники вошла Абхазия, сообщает ассоциация "Альянс туристических агентств".

Кроме того, большим спросом на отдых в этот период у граждан РФ также пользуются и другие регионы Южного Кавказа – Грузия и Армения.

По словам экспертов ассоциации, опубликованным РИА Новости, на выбор места отдыха россиян влияет изначальное место жительства – либо восточная, либо западная часть территории России. Так, жители европейской части чаще выбирают страны ближнего зарубежья, Египет, Турцию. А жители Сибири и Дальнего Востока отдают свое предпочтение Вьетнаму, Китаю и Таиланду.

Напомним, что россиян в этом году ожидают длинные новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря по 11 января.