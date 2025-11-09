Туристка из России погибла в ДТП в Египте

Российское генконсульство подтвердило, что в аварии, которая произошла этим утром в Египте, погибла гражданка России. Всего пострадали в ДТП 27 россиян.
В результате аварии неподалеку от Хургады с участием туристического автобуса погибла туристка из России, информирует генеральное консульство РФ.
"Это был автобус с российскими туристами. Было 36 пассажиров. Есть одна погибшая"
– генконсульство в Хургаде
Ранее портал Cairo 24 сообщил, что погибли два человека – туристка из РФ и гражданин Египта.
Десятки россиян были доставлены в больницу.
"Пострадавшие получили травмы различной степени и получают необходимую помощь в госпитале Рас-Гареба"
– генконсульство
По последним данным, часть туристов, около десяти человек, уже выписаны.