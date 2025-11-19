Вестник Кавказа

Туристический налог введут в Армавире с нового года

Туристический налог введут в Армавире с нового года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еще один город Краснодарского края вводит налог для туристов. К программе присоединится с будущего года Армавир.

В Армавире будет введен туристический налог, решение об этом приняла городская Дума.

Налог для гостей города будет действовать с 1 января 2026 года. В администрации Армавира уточнили, что турналог коснется владельцев коллективных средств размещения, в том числе отелей, гостиниц, хостелов.

Турпоток в городе растет в последние годы, на этом фоне ожидается что новый сбор ежегодно будет приносить в городской бюджет более 6,5 млн рублей.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
640 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.