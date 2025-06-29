Турецкую Малатью потрясло утреннее землетрясение - СМИ

Сегодня утром в турецком городе Малатья на востоке страны были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,6 – сильнее всего землетрясение ощущалось в историческом городском районе Ешилюрт.

Сегодня утром турецкие сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6, которое ощущалось в историческом районе Ешилюрт города Малатья на востоке страны.

Подземные толчки были отмечены в 6:40 по местному времени (совпадает с мск), рассказали в Агентстве по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции, пишет турецкая газета Hurriyet.

Регион считается достаточно сейсмоактивным – здесь часто случаются небольшие землетрясения, магнитуд которых обычно не превышает 4 баллов.

Напомним, Малатья - город в Восточной Турции, административный центр провинции Малатья, его население составляет свыше 380 тыс человек.