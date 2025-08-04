Турецкий президент поблагодарил Грузию за "очень хорошую позицию"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита президента Грузии Михаила Кавелашвили в Анкару выразил благодарность народу и властям Грузии за ту позицию, которую они занимают на данный момент.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность Грузии за ее "очень хорошую позицию", рассказал депутат, исполнительный секретарь партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили по итогам визита в Анкару грузинской делегации во главе с президентом Михаилом Кавелашвили и встречи последнего с Эрдоганом.

"Эрдоган поблагодарил грузинское общество, государство и власть за очень хорошую позицию, которую Грузия занимает сегодня"

– Мачарашвили

По его словам, переговоры, которые провели президенты, были очень полезны для дальнейшего улучшения грузино-турецких стратегических отношений. Депутат добавил, что стооны также снова подтвердили прочность отношений Тбилиси и Анкары.

Напомним, грузинская делегация прибыла в столицу Турции 12 августа. В ходе официального визита президент Грузии Михаил Кавелашвили провел встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом. На этих переговорах обсуждались прежде всего вопросы, связанные с региональным и двусторонним сотрудничеством.

Кроме того, Кавелашвили пригласил Эрдогана приехать в столицу Грузии 4 сентября, чтобы там вместе посмотреть футбольный матч национальных сборных, который состоится в рамках отборочного этапа ЧМ-2026.