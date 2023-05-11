Турецкий Кахраманмараш потрясло очередное землетрясение

Опубликовано: 19:41, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В четверг вечером на юго-востоке Турции произошло очередное землетрясение. По данным сейсмологов, его магнитуда составила 4.

Сейсмологи зафиксировали сегодня вечером очередное землетрясение в турецкой провинции Кахраманмараш, расположенной на юго-востоке страны.

По их данным, его магнитуда составила 4.

Подземные толчки были зарегистрированы в районе Гексун около 18:00 по местному времени. Их очаг находился на глубине 11,5 км.

Февральские землетрясения в Турции

В феврале Турцию потрясли мощнейшие землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате подземных толчков погибли десятки тысяч местных жителей. Одним из турецких городов, серьезно пострадавших во время землетрясений, стал Кахраманмараш.